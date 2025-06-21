Інтерфакс-Україна
Події
13:39 21.06.2025

Всі жителі і підприємства Кременчуцького району забезпечені енергопостачанням - влада

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Всі жителі і підприємства Кременчуцького району забезпечені енергопостачанням - влада

Жителі і підприємства Кременчуцького району на Полтавщині, який зазнав масованої комбінованої атаки Росії в ніч на суботу, забезпечені енергопостачанням, заявив виконувач обов’язків начальника обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут.

"Ситуація стабільна, повністю всі жителі Кременчуцького району і підприємства забезпечені енергопостачанням", - сказав він в ефірі телемарафону у суботу.

Він додав, що є "декілька місць, де відбувається ліквідація наслідків атаки".

Когут наголосив, що зараз "люди зі світлом", в моменти масованого обстрілу були аварійні відключення.

Як повідомлялось, у Кременчуцькому районі було зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Унаслідок атаки одна людина отримала травми середньої тяжкості. Більшість засобів ураження збили сили та засоби ППО.

Теги: #електропостачання #кременчук

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