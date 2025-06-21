Інтерфакс-Україна
Події
10:40 21.06.2025

Повітряні сили: Росіяни атакували 280-ма засобами повітряного нападу, основний напрямок удару - Кременчук

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Повітряні сили: Росіяни атакували 280-ма засобами повітряного нападу, основний напрямок удару - Кременчук

У ніч на 21 червня (із 20.00 20 червня) противник атакував 280-ма засобами повітряного нападу, українські захисники знешкодили 260 цілей, повідомили Повітряні силі ЗСУ.

"Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук", - йдеться у повідомленні у телеграм.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці, падіння збитих уламків у 3-х локаціях, уточнили у Повітряних силах.

Так противник атакував:

- 272 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталове - рф; Чауда - ТОТ АР Крим.

- 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - рф;

- 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;

- 2 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Бєлгородської обл. – рф.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 - збито вогневими засобами, 115 - локаційно втрачені:

- 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1 - лок.втр.);

- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 - лок.втр.);

- 1 крилата ракети "Калібр" (1 - лок.втр.).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #обстріли #повітряні_сили #кременчук

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