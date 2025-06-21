Повітряні сили: Росіяни атакували 280-ма засобами повітряного нападу, основний напрямок удару - Кременчук
У ніч на 21 червня (із 20.00 20 червня) противник атакував 280-ма засобами повітряного нападу, українські захисники знешкодили 260 цілей, повідомили Повітряні силі ЗСУ.
"Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук", - йдеться у повідомленні у телеграм.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці, падіння збитих уламків у 3-х локаціях, уточнили у Повітряних силах.
Так противник атакував:
- 272 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталове - рф; Чауда - ТОТ АР Крим.
- 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - рф;
- 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;
- 2 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Бєлгородської обл. – рф.
За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 - збито вогневими засобами, 115 - локаційно втрачені:
- 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1 - лок.втр.);
- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 - лок.втр.);
- 1 крилата ракети "Калібр" (1 - лок.втр.).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.