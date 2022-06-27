Кількість убитих і поранених в результаті ворожих обстрілів спального району Харкова продовжує зростати – К.Тимошенко

Кількість жертв обстрілів, здійснених російськими окупаційними військами по Північній Салтівці в Харкові, у понеділок увечері зросла до 5 осіб, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"5 людей загинули, постраждали – 22, з них 5 дітей. ДСНС і медики надають усю необхідну допомогу. Окупанти продовжують систематично обстрілювати цивільну інфраструктуру!" - написав Тимошенко у своєму телеграм-каналі.

Раніше в понеділок увечері повідомлялося, що внаслідок ворожих обстрілів Північної Салтівки в Харкові 4 особи загинули, 20 (зокрема 4 дитини) - поранено. Також внаслідок ракетних атак пошкоджено будинки та автомобілі. Слідчі поліції на місці фіксують наслідки обстрілу. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до СБУ для розслідування за ч.2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством) КК України.