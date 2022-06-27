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20:54 27.06.2022

Ердоган обіцяє надати докази "лицемірної позиції" Швеції та Фінляндії щодо терористичних організацій

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Ердоган обіцяє надати докази "лицемірної позиції" Швеції та Фінляндії щодо терористичних організацій

На саміті НАТО в Мадриді Туреччина надасть інформацію, що свідчить про "лицемірну позицію" Швеції та Фінляндії щодо терористичних організацій, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок.

"На саміті НАТО в Мадриді Туреччина представить документи, інформацію та кадри, що свідчать про лицемірну позицію (Швеції та Фінляндії - ІФ) щодо терористичних організацій РПК/YPG та FETÖ", - цитує агентство "Анадолу" президента. Йдеться про "Робітничу партію Курдистану" (РПК) і Сили самооборони сирійських курдів (YPG), пов'язані з партією, які, за словами Ердогана, "діють у цих скандинавських країнах", а також про Рух Ґюлена (FETÖ).

Ердоган додав, що на саміті Туреччина зробить все необхідне відповідно до прав та інтересів країни.

Раніше в понеділок прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що Стокгольм сподівається на завершення діалогу з Туреччиною навколо вступу Швеції до НАТО найближчим часом.

Наразі саме Туреччина блокує процес приєднання Стокгольма та Гельсінкі до НАТО. Анкара вважає, що і Швеція, і Фінляндія підтримують курдські формування, які сама Туреччина вважає терористичними.

 

 

Теги: #нато #туреччина #позиція #скандинавія

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