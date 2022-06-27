Прем'єр Швеції сподівається на усунення найближчим часом перешкод для вступу до НАТО

Стокгольм сподівається на завершення найближчим часом діалогу з Туреччиною навколо вступу Швеції до НАТО, заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон у понеділок.

"Раніше сьогодні офіційні особи зі Швеції, Фінляндії та Туреччини провели зустріч тут, у Брюсселі, в рамках нового етапу переговорів. І я очікую, що цей діалог може бути успішно завершений найближчим часом", - сказала вона за підсумками зустрічі з главою НАТО Єнсом Столтенбергом.

18 травня Фінляндія та Швеція передали заявки на вступ до НАТО. Проте розгляд заявок блокує Туреччина. Вона обвинувачує їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважаються терористичними.