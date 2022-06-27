Події

19:56 27.06.2022

У ТРЦ у Кременчуці влучили ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22 М3 – командування ЗС ЗСУ

1 хв читати
У ТРЦ у Кременчуці влучили ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22 М3 – командування ЗС ЗСУ

Обстріл Кременчука, внаслідок якого було знищено ТРЦ "Амстор", здійснювався з території Курської області, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"У торговельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущеними із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

 

Теги: #кременчук #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:51 27.06.2022
СБУ відкрила провадження після удару по ТРЦ у Кременчуку

СБУ відкрила провадження після удару по ТРЦ у Кременчуку

20:39 27.06.2022
У Кременчуку та області достатньо запасів крові - Ляшко

У Кременчуку та області достатньо запасів крові - Ляшко

20:24 27.06.2022
У результаті ворожих обстрілів Харкова четверо людей загинули, кількість поранених зросла до 20 - поліція

У результаті ворожих обстрілів Харкова четверо людей загинули, кількість поранених зросла до 20 - поліція

20:05 27.06.2022
У Кременчуку госпіталізовано 21 людину, 6 з них у тяжкому стані

У Кременчуку госпіталізовано 21 людину, 6 з них у тяжкому стані

19:53 27.06.2022
Місце Путіна в міжнародному трибуналі в Гаазі – Порошенко після удару по ТРЦ у Кременчуці

Місце Путіна в міжнародному трибуналі в Гаазі – Порошенко після удару по ТРЦ у Кременчуці

19:41 27.06.2022
Кількість загиблих у ТРЦ у Кременчуку зросла до 10 осіб, понад 40 поранено

Кількість загиблих у ТРЦ у Кременчуку зросла до 10 осіб, понад 40 поранено

19:18 27.06.2022
Кількість убитих унаслідок вечірнього обстрілу Харкова зросла до чотирьох осіб, поранених до 19 - Синєгубов

Кількість убитих унаслідок вечірнього обстрілу Харкова зросла до чотирьох осіб, поранених до 19 - Синєгубов

19:05 27.06.2022
До Кременчука з Києва виїхали криміналісти на пересувних лабораторіях для фіксації воєнного злочину РФ – голова Нацполіції

До Кременчука з Києва виїхали криміналісти на пересувних лабораторіях для фіксації воєнного злочину РФ – голова Нацполіції

19:02 27.06.2022
Глава МЗС Латвії закликав запровадити додаткові санкції проти РФ і "не телефонувати до Кремля" після російського удару по ТРЦ у Кременчуку

Глава МЗС Латвії закликав запровадити додаткові санкції проти РФ і "не телефонувати до Кремля" після російського удару по ТРЦ у Кременчуку

18:18 27.06.2022
Єрмак про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці: Україні потрібно більше зброї та систем ППО, РФ має бути визнано спонсором тероризму

Єрмак про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці: Україні потрібно більше зброї та систем ППО, РФ має бути визнано спонсором тероризму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті ворожих обстрілів Харкова четверо людей загинули, кількість поранених зросла до 20 - поліція

У Кременчуку госпіталізовано 21 людину, 6 з них у тяжкому стані

Кількість загиблих у ТРЦ у Кременчуку зросла до 10 осіб, понад 40 поранено

Кількість убитих унаслідок вечірнього обстрілу Харкова зросла до чотирьох осіб, поранених до 19 - Синєгубов

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільним об'єктам України

ОСТАННЄ

США нададуть Україні передові засоби ППО середньої і великої дальності

Ердоган обіцяє надати докази "лицемірної позиції" Швеції та Фінляндії щодо терористичних організацій

Прем'єр Швеції сподівається на усунення найближчим часом перешкод для вступу до НАТО

Стефанчук закликав ПА ОБСЄ присвятити підсумкову декларацію у липні темі загарбницької війни Росії проти України

Зенітники 95-ї ОДШБр збили російський вертоліт Ка-52

Канада запроваджує санкції проти 6 фізичних та 46 юридичних осіб із РФ

Стефанчук вважає, що Росії не місце в ОБСЄ та ПА ОБСЄ

Шмигаль закликає міжнародних партнерів надати Україні сучасні ППО та визнати Росію державою-спонсором тероризму

В Ізраїлі набирає обертів сьома хвиля COVID-19

Жорстокість і руйнування, завдані РФ Україні, - це неймовірна трагедія в самому серці Європи в 21 столітті, її не можна пробачити - президент Молдови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА