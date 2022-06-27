У ТРЦ у Кременчуці влучили ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22 М3 – командування ЗС ЗСУ

Обстріл Кременчука, внаслідок якого було знищено ТРЦ "Амстор", здійснювався з території Курської області, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"У торговельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущеними із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.