Україна завдала понад 10 точних ударів по Зміїному, вражено ще один ЗРГК "Панцир-С1" - ОК "Південь"

Україна завдала понад 10 точних ударів по Зміїному, вражено ще один російський зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1", повідомила керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо операцію на Зміїному. Цієї ночі було завдано понад 10 точних уражень по острову, ми дорозвідуємо результати, але вже наразі маємо перший звіт, що вкотре вражений ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1", - сказала Гуменюк на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок.

Вона уточнила, що військова операція розрахована на тривалий час та абсолютне звільнення острова від окупантів.

Гуменюк поінформувала, що в Чорному морі перебувають два ракетних кораблі РФ, які несуть на собі 16 крилатих ракет.