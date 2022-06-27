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10:01 27.06.2022

Для потрапляння до "білого списку" російські артисти мають подати декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

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Для потрапляння до "білого списку" російські артисти мають подати декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

У Міністерстві культури та інформаційної політики заявляють, що для потрапляння до "білого списку" російські артисти мають подавати декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та згоду на її публікацію.

"Верховна Рада України ухвалила рішення про заборону публічного виконання російських пісень та їхнього використання на радіо та телебаченні. Закон передбачає, зокрема, створення так званого білого списку російських артистів - Переліку музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України. До Переліку включаються російські виконавці, зокрема ті, хто бере участь у гастрольних заходах", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінкультури.

Зазначається, що російські виконавці повинні будуть: подати заяву встановленої форми та декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, що містить заклик до держави-агресора негайно припинити агресію проти України, зобов’язання утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України; згоду на публікацію такої декларації; не входити до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Щоб потрапити до цього списку, до Служби безпеки України подається відповідна заява від артиста або його представника чи організатора гастролей.

Форму, зміст, порядок подання та розгляду заяви про включення до Переліку визначає СБУ за погодженням з Мінкультури.

Включення до переліку та виключення з нього здійснюється на підставі відповідного рішення СБУ, яке ухвалюється за погодженням з Мінкультури, але не пізніше двох робочих днів, направляється до апарату РНБО, який оприлюднює перелік на своєму вебсайті та забезпечує своєчасне оновлення.

"Виключення із переліку може здійснюватися також на підставі подання РНБО, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення або МКІП, яке направляється до СБУ для опрацювання та ухвалення рішення", - йдеться у повідомленні.

Водночас, наголошується, що СБУ має право не розкривати підстав, що стали причиною відмови у включенні особи до переліку чи виключення з нього.

Теги: #рф #мінкультури #артисти

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