Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 35 тис. осіб особового складу, 1552 танки - Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 35 000 осіб особового складу, 1 552 танки, 3 687 броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.06 орієнтовно становлять: особового складу - близько 35 000 (+150) осіб ліквідовано, танків - 1 552 (+20) од., бойових броньованих машин - 3 687 (+28) од., артилерійських систем - 771 (+7) од., РСЗВ - 243 (+0) од., засобів ППО - 101 (+2) од., літаків - 217 (+0) од., гвинтокрилів - 184 (+0) од., БПЛА оперативно- тактичного рівня - 636 (+6), крилатих ракет - 139 (+0), кораблів/катерів - 14 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2 575 (+11) од., спеціальної техніки - 60 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.