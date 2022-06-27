Чотири людини загинули під час обвалення трибун на кориді в Колумбії

Щонайменше чотири людини загинули і близько 30 отримали серйозні поранення в неділю після того, як частина арени в колумбійському місті Ель-Еспіналь у провінції Толіма обрушилася під час кориди, повідомив губернатор Рікардо Ороско в ефірі радіостанції BluRadio Colom.

"Наразі у нас є підтверджені дані про чотирьох жертв - двох жінок, дорослого чоловіка і неповнолітнього. Плюс близько 30 осіб отримали серйозні поранення", - сказав губернатор.

Мер міста Хуан Карлос Тамайо у неділю закликав громадян евакуюватись із району інциденту.

"Ми глибоко шкодуємо про те, що сталося на нашій арені для кориди", - йдеться у заяві Тамайо.

"Я хочу попросити всіх громадян, які перебувають у цьому районі, будь ласка, евакуюйтеся, влада вже реагує на надзвичайну ситуацію, і поранених доставлено до лікарень", - зазначив він.

Тамайо повідомив, що влада "вже почала розслідування причин події".