Події

07:11 27.06.2022

За добу окупанти випустили понад 150 снарядів у Сумській області, одна людина загинула, одну госпіталізували

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За добу окупанти випустили понад 150 снарядів у Сумській області, одна людина загинула, одну госпіталізували

За добу російські окупанти випустили понад 150 снарядів та мін по громадах Сумської області, в результаті обстрілів загинула 1 особа, ще 1 – госпіталізовано, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська. Загалом за сьогодні росіяни випустили понад 150 снарядів і мін. (…) На території сіл (Краснопільської – ІФ) громади пошкоджено приватні господарські споруди, водонапірну вежу, ферму. Одна людина загинула, одна – у лікарні", - написав Живицький у телеграм-каналі в неділю ввечері.

 

 

 

Теги: #україна #жертви #обстріли #сумська_область

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