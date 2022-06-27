За добу окупанти випустили понад 150 снарядів у Сумській області, одна людина загинула, одну госпіталізували

За добу російські окупанти випустили понад 150 снарядів та мін по громадах Сумської області, в результаті обстрілів загинула 1 особа, ще 1 – госпіталізовано, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська. Загалом за сьогодні росіяни випустили понад 150 снарядів і мін. (…) На території сіл (Краснопільської – ІФ) громади пошкоджено приватні господарські споруди, водонапірну вежу, ферму. Одна людина загинула, одна – у лікарні", - написав Живицький у телеграм-каналі в неділю ввечері.