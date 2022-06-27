Події

06:53 27.06.2022

Українські військові збили гелікоптер окупантів

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Українські військові збили гелікоптер окупантів

Українські захисники збили ворожий гелікоптер "Ка-52", повідомляє служба зв'язків із громадськістю 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

"Сьогодні, 26 червня, на одному з напрямків, військовослужбовцями одного з підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України було збито російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Грізна новітня техніка окупантів була назавжди приземлена з ПЗРК "Ігла" - сказано у повідомленні, опублікованому на сторінці в фейсбуці в неділю.

 

 

 

Теги: #повітря #ворог #ураження

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