Українські військові збили гелікоптер окупантів

Українські захисники збили ворожий гелікоптер "Ка-52", повідомляє служба зв'язків із громадськістю 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

"Сьогодні, 26 червня, на одному з напрямків, військовослужбовцями одного з підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України було збито російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Грізна новітня техніка окупантів була назавжди приземлена з ПЗРК "Ігла" - сказано у повідомленні, опублікованому на сторінці в фейсбуці в неділю.