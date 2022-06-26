На українсько-угорському кордоні утворилася черга з автомобілів на розмитнення – голова Закарпатської ОДА

На українсько-угорській ділянці кордону в Закарпатській області спостерігається суттєве зростання легкових автомобілів на в'їзд до України, повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита.

"У випадку з Угорщиною ці черги розтягнулися на кілька кілометрів і іноді досягають 800 автомобілів. Дещо краща ситуація на словацько-українському кордоні, проте вона також викликає занепокоєння. Люди перебувають у транспортних засобах по кілька діб, на спеці та без належних санітарних умов", - написав Микита у фейсбуці.

Він зазначив, що черги утворюються лише для транспортних засобів, які прямують до України на розмитнення. Загальний трафік, туристи та транзит рухається спокійно, черг майже немає.

"Що стосується черги, то тут є низка об'єктивних і суб'єктивних факторів. Трафік збільшився в сотні разів, машини на розмитнення їдуть не тільки з Угорщини, а й з Прибалтики, Польщі та інших країн. Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює перепустку та оформлення. Є й інші фактори операційного характеру, які вимагають негайної оптимізації", - зазначив Микита.