Порошенко закликав світ дати жорстку відповідь на ракетні обстріли України

П'ятий президент України Петро Порошенко закликав цивілізований світ дати жорстку відповідь на масовані ракетні удари по Україні.

"Масовані ракетні обстріли – прояв безсилої злоби русні від її нездатності зламати героїчний спротив українців. Це і виклик Заходу в дні саміту G7 і напередодні саміту НАТО, і ще більше замазування кров'ю Білорусі, яка безумовно нестиме за це свою відповідальність", - написав Порошенко у фейсбуці.

Він зазначив, що Україна потребує більшої кількості зброї та ПДЧ у НАТО, а також закликав притягнути до відповідальності злочинні режими Путіна та Лукашенка.

"Якою має бути спільна відповідь цивілізованого світу на дії російсько-білоруських варварів? Більше санкцій для них. Більше зброї для України. І, нарешті, ПДЧ наперекір злочинам обох біснуватих фюрерів", – наголосив Порошенко.