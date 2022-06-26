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12:30 26.06.2022

Україна залишається в центрі уваги G7 і потребує підтримки більше, ніж будь-коли – глава ЄК і прем'єр Британії

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Україна залишається в центрі уваги G7 і потребує підтримки більше, ніж будь-коли – глава ЄК і прем'єр Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликає країни G7, лідери яких у неділю починають триденний саміт під Мюнхеном, продовжувати підтримку України в боротьбі з російською збройною агресією.

"Зараз не час відмовлятися від України, вони потребують підтримки і рішучості G7 більше, ніж будь-коли", – написав він у Твіттері.

"Велика Британія буде і надалі підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що їхня безпека — це наша безпека, а їхня свобода — це наша свобода", – наголосив Джонсон.

Негативний глобальний вплив війни Росії буде в центрі дискусій на саміті G7 в Німеччині, зазначила в неділю президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми будемо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно", - наголосила вона в Твіттері.

За її словами, серед інших основних тим саміту-безпека енергопостачань і глобальна продовольча безпека, інвестиції в стійку інфраструктуру і глобальна готовність до пандемії.

"Ми також обговоримо, як ми можемо найкращим чином впоратися з підвищенням цін, не ставлячи під загрозу наші кліматичні цілі", – додала президент Єврокомісії.

Теги: #єк #g7 #джонсон

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