З постраждалого під час ракетного обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва евакуювали 25 жителів, 4 людини госпіталізовані - Кличко

Із багатоквартирного будинку в Шевченківському районі Києва, постраждалого під час ракетного обстрілу української столиці в неділю, евакуювали 25 осіб, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Загалом із будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 жителів", - написав столичний мер у телеграм-каналі в неділю.

Він уточнив, що медики госпіталізували загалом чотирьох постраждалих внаслідок обстрілу.

"Зокрема, семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів, а потім врятували і її маму. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - підсумував Кличко.

Раніше повідомлялося, що в неділю вранці в Києві внасілідок обстрілу сталося чотири вибухи. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, два вибухи сталося в Шевченківському районі, постраждали два житлових будинки.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що за попередньою інформацією, російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.

Пізніше столичний мер поінформував, що рятувальники дістали з-під завалів семирічну дівчинку. Матір дитини намагаються вивільнити з-під обваленої плити.

Глава Нацполіції ігор Клименко розповів журналістам, що внаслідок ракетного обстрілу Києва в неділю постраждало 5 осіб.