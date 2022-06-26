Події

10:59 26.06.2022

Унаслідок ракетного обстрілу Києва постраждали п'ятеро людей – глава Нацполіції

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Унаслідок ракетного обстрілу Києва постраждали п'ятеро людей – глава Нацполіції

Унаслідок ранкового ракетного обстрілу Києва 26 червня постраждали п'ятеро людей, повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко "Суспільному".

Як повідомив Клименко, за попередньою інформацією п'ятеро людей поранені внаслідок обстрілу будинку в Шевченківському районі столиці. Він наголосив, що окупанти вже вдруге обстріляли ракетами житловий комплекс району.

Раніше повідомлялося, що в неділю вранці в Києві внаслідок обстрілу сталося чотири вибухи. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, два вибухи сталося в Шевченківському районі, постраждали два житлових будинки.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що за попередньою інформацією, російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.

Пізніше мер поінформував, що рятувальники дістали з-під завалів семирічну дівчинку. Матір дитини намагаються вивільнити з-під обваленої плити.

Теги: #київ #постраждалі #ракетний

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