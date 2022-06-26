З-під завалів постраждалого під час ракетного обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва дістали жінку - громадянку РФ

Рятувальники дістали з-під завалів багатоквартирного будинку, постраждалого під час ракетного обстрілу Києва в неділю, 36-річну жінку, повідомляє телеканал "Дом" з посиланням на власного кореспондента.

"36-річна жінка, яку дістали з-під завалів у Києві, виявилася громадянкою РФ", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що наразі жінка направлена в лікарню для отримання медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що в неділю вранці в Києві внаслідок обстрілу сталося чотири вибухи. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, два вибухи сталося в Шевченківському районі, постраждали два житлових будинки.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що за попередньою інформацією, російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.

Пізніше столичний мер поінформував, що рятувальники дістали з-під завалів семирічну дівчинку. Матір дитини намагаються вивільнити з-під обваленої плити.

Глава Нацполіції Ігор Клименко розповів журналістам, що внаслідок ракетного обстрілу Києва в неділю постраждали 5 осіб.