У результаті ракетного обстрілу Києва в місті почалася пожежа в одному з багатоповерхових будинків, є постраждалі

У результаті ракетного обстрілу Києва, здійсненого російськими окупантами в неділю вранці, у місті було пошкоджено 9-поверховий багатоквартирний будинок, у ньому почалася пожежа, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

"26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці. На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Після прибуття бійці встановили, що внаслідок ворожих обстрілів виникло загоряння у 9-поверховому житловому будинку із частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Займання сталося на загальній площі 300 кв. м.", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що наразі тривають заходи із ліквідації пожежі та порятунку людей.

"За попередніми даними, є постраждалі. На місці задіяно 19 од. пожежної техніки та 67 фахівців особового складу", - підсумували в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що в неділю вранці в Києві в результаті обстрілу сталося чотири вибухи. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, два вибухи сталися у Шевченківському районі, постраждали два житлові будинки.

Пізніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що, за попередньою інформацією, російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.