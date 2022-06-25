Американські РСЗВ "Himars" вже працюють на передовій

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Himars", передані США Україні, вже вражають військові цілі окупантів на українській території, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Реактивні системи залпового вогню M142 Himars вже діють на користь оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають певні цілі – військові об'єкти ворога на нашій, українській, території. Дякую американському народу за надане озброєння! Наша мета – Перемога", - написав Залужний у фейсбуці в суботу.

Як повідомлялося, 23 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що РСЗВ "Himars", передані США, вже доставлені в Україну.