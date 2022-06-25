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20:14 25.06.2022

Стефанчук розраховує, що Рада найближчим часом розпочне імплементацію законопроєктів, необхідних для євроінтеграції

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Стефанчук розраховує, що Рада найближчим часом розпочне імплементацію законопроєктів, необхідних для євроінтеграції

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розраховує, що парламент найближчим часом розпочне імплементацію напрацьованих спільно з Кабінетом міністрів законопроєктів, необхідних для виконання вимог щодо європейської інтеграції України.

"Парламент IX скликання ухвалив 81 законодавчий акт – і це абсолютний рекорд щодо євроінтеграційних законів. Ми спеціально формували так звані євроінтеграційні дні, коли ухвалювали закони, пов'язані виключно з європейською інтеграцією. Крім того, останній день ознаменувався чотирма такими законами – це Стамбульська конвенція, Антикорупційна стратегія і два закони у сфері екології, що стосуються вивезення відходів та питань з приводу лісів. Після цього ми отримуємо цілу низку директив Європейського Союзу, відповідно до яких нам необхідно ухвалити законодавчі акти", – сказав речник в ефірі національного телемарафону #UA разом у суботу.

"Ми зараз працюємо над комплексом цих законопроєктів. Я думаю, що їх буде близько сотні. І я дуже сподіваюся, що Верховна Рада вже найближчим часом розпочне імплементацію цих законодавчих актів у правове поле України", – додав Стефанчук.

За його словами, парламентські комітети зараз координуються відповідними міністерствами з метою напрацювати "ті законопроєкти, які вкрай необхідні і які будуть зараховані Україні як виконання вимог щодо європейської інтеграції, щодо набуття повноцінного членства в Європейському Союзі".

"Вони відомі: це судочинство, антикорупційна боротьба та ціла низка інших питань, пов'язаних із законодавством. Ми вийдемо на комплексний план цих робіт, і думаю, обов'язково представимо суспільству перелік цих законопроєктів та план їх ухвалення у Верховній Раді Україні, оскільки ми хочемо, щоб усе проходило стабільно, прозоро та прогнозовано", – уточнив голова ВР.

 

 

 

Теги: #рада #євроінтеграція

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