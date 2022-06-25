Події

20:05 25.06.2022

Обстріли Донецької області забрали трьох мирних мешканців за три дні, розпочато розслідування

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Обстріли Донецької області забрали трьох мирних мешканців за три дні, розпочато розслідування

Три мирні жителі Донецької області загинули, ще четверо поранені у результаті обстрілу російськими окупантами міст Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, с.Званівка та смт Південне Донецької області 23-25 червня 2022 року, повідомляється у телеграм-каналі суботу.

У ці ж дні Збройні сили РФ обстріляли м.Українськ, а також с.Хромове Бахмутського району, с.Уманське Ясинуватського району, с.Максимиліанівка Мар'їнського району, с.Костянтинівка, с.Іванівка та смт Гостре Покровського району. Крім того, окупаційні війська стріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" по селищах Первомайське та Карлівка.

Також пошкоджено та повністю зруйновано будинки мирних жителів, цивільну інфраструктуру та автомобілі.

"При процесуальному керівництві Донецької обласної прокуратури та окружних прокуратур здійснюється досудове розслідування у 17 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст.438 Кримінального кодексу України)… Досудові розслідування за вказаними фактами тривають", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

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