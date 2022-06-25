Події

18:58 25.06.2022

Затримки поїздів із Одеси та Києва до Перемишля становлять близько 12 годин

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Затримки поїздів із Одеси та Києва до Перемишля становлять близько 12 годин

Тривають ремонтні роботи на польській залізниці: у черзі на кордоні три українські потяги, ще один чекає дозволу на відправку з Перемишля, повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на своїй сторінці в соцмережі фейсбуці в суботу.

"Таким чином, затримки поїздів із Одеси та Києва до Перемишля становлять близько 12 годин. Також затримується рейс із Запоріжжя та зворотний рейс Інтерсіті+ з Перемишля до Києва", - зазначено в повідомленні.

В УЗ нагадали, що затримка викликана пошкодженням контактної мережі на польській залізниці, польські колеги докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення руху.

"Просимо вибачення у наших пасажирів. Будемо тримати в курсі щодо поновлення руху, очікуємо його вже найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

 

 

Теги: #польща #поїзди #затримки

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