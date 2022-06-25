РФ відновила пуски "Іскандерів" з території Білорусі, вперше застосовані дальні бомбардувальники Ту-22М3 з повітряного простору Білорусі

Уночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України - РФ відновлює запуски "Іскандерів" з території Білорусі, також вперше застосовані дальні бомбардувальники Ту-22М3 з повітряного простору Білорусі, повідомляє повітряне командування ЗСУ.

"Загалом було випущено понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування. Уперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3. А також відновив застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" з території цієї країни", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Ворожі крилаті ракети "Калібр" морського базування переважно були спрямовані по цілях на Заході України.

На північному напрямку з літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування по оперативно-тактичних комплексах - "Іскандер" і "Точка-У". На південному напрямку окупанти застосували ракети "Онікс" оперативно-тактичного комплексу "Бастіон".

"Зазначаємо, що ракети Х-22, "Онікс", "Іскандер" є надзвичайно складними цілями для комплексів протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні українських повітряних сил. Адже швидкість ракет "Онікс" та Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети ОТРК "Іскандер" летять по балістичній траєкторії. Їх ураження є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО", - заявили в ЗСУ.

Частина ракет окупантів була збита засобами протиповітряної оборони Збройних сил України.