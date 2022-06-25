Із території Білорусі по Чернігівській області було випущено 20 ракет, зруйновано об'єкти інфраструктури

Із території Білорусі по селищу Десна Чернігівської області вранці було випущено 20 ракет, зруйновано об'єкти інфраструктури, попередньо, без втрат, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Сьогодні, 25 червня, близько 5-ї години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території Республіки Білорусь з літаків і з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат. Подробиці уточнюються і будуть повідомлені згодом", - йдеться в повідомленні в Facebook.