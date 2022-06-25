Зеленський звернувся до учасників антиурядового мітингу в Грузії: Ви стоїте на шляху до ЄС, дійте і ми вам допоможемо!

Президент України Володимир Зеленський звернувся у п'ятницю до учасників антиурядового мітингу у столиці Грузії, які вимагали виконання грузинською владою кроків щодо набуття статусу кандидата на членство до Європейського Союзу.

"Учора Україна здобула статус країни-кандидата у члени ЄС, ви стоїте на цьому шляху. Дійте – ми вам допоможемо! Україна та Грузія – разом, завжди! Слава Грузії, слава Україні! І нехай мій грузинський не ідеальний, але мої почуття до вас щирі. Бажаю вам успіху!" - заявив Зеленський у своєму аудіозверненні до присутніх перед парламентом Грузії.

Він також подякував громадянам Грузії, які воюють із військовослужбовцями Збройних сил України проти російської агресії та нагадав: "Донбас і Крим – українська земля, а Абхазія та Південна Осетія – грузинська земля".

"Я вдячний дітям Грузії, які з нашими бійцями воюють проти Росії. Їхній успіх – це наш успіх. Їхні рани – це наші рани. І наша перемога буде перемогою кожного з них, а також кожного з вас. Ми ніколи не здамося, тому що Донбас і Крим – наша земля, так само як Абхазія та Південна Осетія – ваша земля. Якщо хтось хоче це забути, якщо хтось хоче це стерти, ми обов'язково нагадаємо. Ми будемо поряд із вами", - наголосив президент.

Окрім Зеленського, до учасників акції звернувся радник глави Офісу президента Давид Арахамія, який зазначив, що "саме в Європі місце Грузії, України та Молдови".

"Україна та наша команда зробить усе, щоб Грузія приєдналася до великої європейської родини", - наголосив він.

Арахамія також висловив сподівання, що "грузини зроблять правильну оцінку діям нинішнього уряду "Грузинської мрії".