Кулеба: Хочу запевнити українських військових, що ми робимо все необхідне, щоб на лінії фронту була достатня кількість західного озброєння

Українська влада та дипломати роблять все необхідне для того, щоб західні країни продовжували постачати озброєння в Україну та допомагати українській армії, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сьогодні було дві наради у президента з цього приводу. І я хочу запевнити кожного солдата, який зараз захищає країну, у тому, що зброя буде і вже скоро її буде більше. Ми прискорюємо ці процеси спільними зусиллями", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

При цьому він уточнив, що ведення переговорів щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС не завадило українським дипломатам продовжувати переговори щодо постачання західного озброєння для української армії.

"Навіть у "найзапекліші" дні боротьби за кандидатство ми ніколи не припиняли боротися за те, щоб якнайбільше зброї прийшло в Україну якнайшвидше", - наголосив міністр.

Кулеба додав, що західні партнери бачать, що Україна потребує військової допомоги, і "чітко знають, яку саме зброю нам необхідно передати"