Москву бісить той факт, що Україна буде членом ЄС – Кулеба

Російське керівництво незадоволене наданням Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі, а слабка офіційна реакція Кремля на відповідне рішення членів Співтовариства є награною, вважає голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Їхня слабкість у реакції (на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС – ІФ-У) є, безумовно, награною. Насправді, Москву бісить той факт, що Україна буде членом Європейського Союзу", - сказав він в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на питання ведучої про "слабку" реакцію РФ на інформацію про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Він зазначив, що протягом останніх 30 років в українському інформаційному просторі поширювався наратив російської пропаганди про те, що Україна нібито "не потрібна Європі, тому вона має розвернутися у бік Росії".

"30 років цієї роботи (російських пропагандистів – ІФ-У) просто нанівець. Україна йде до Європейського Союзу. І це нарешті підтверджено з боку самого Союзу", - наголосив Кулеба.

Глава українського МЗС додав, що Москва "із задоволенням" хотіла б зупинити процес євроінтеграції України, проте вона вже не має такої можливості.

Як повідомлялося, 23 червня Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського союзу.