Події

19:51 24.06.2022

Миколаївський десантник збив російський Су-25

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Миколаївський десантник збив російський Су-25

Військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних сил України успішно збив 24 червня російський штурмовик Су-25 "Грач".

"Броньований літак окупантів був назавжди приземлений з ПЗРК "Ігла", - повідомляється у телеграм-каналі ДШВ ЗСУ у п'ятницю.

Водночас у повідомленні наголошується, що зенітник, який збив літак, прийшов до армії добровольцем із мобілізації й отримав відповідну підготовку своєї спеціальності.

Місце, де було збито штурмовик окупантів, у ДШВ не уточнили, зазначивши, що це відобулося "на одному з напрямків".

 

Теги: #рф #війна #авіація

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