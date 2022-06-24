Миколаївський десантник збив російський Су-25

Військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних сил України успішно збив 24 червня російський штурмовик Су-25 "Грач".

"Броньований літак окупантів був назавжди приземлений з ПЗРК "Ігла", - повідомляється у телеграм-каналі ДШВ ЗСУ у п'ятницю.

Водночас у повідомленні наголошується, що зенітник, який збив літак, прийшов до армії добровольцем із мобілізації й отримав відповідну підготовку своєї спеціальності.

Місце, де було збито штурмовик окупантів, у ДШВ не уточнили, зазначивши, що це відобулося "на одному з напрямків".