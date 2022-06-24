Російські окупанти щодня вивозять понад тисячу тонн зерна з Мелітополя – мер

Російські окупанти щодня вивозять понад тисячу тонн зерна з Мелітополя, заявив міський голова Іван Федоров.

"Зі всіх елеваторів, які є на тимчасово окупованій території, зерно вже майже вивезене. Вивозять його щодня: конвой машин під охороною рашистів виїжджає з міста Мелітополя – від 30 до 50 машин. Тобто це понад тисячу тонн за день виїжджає", – зазначив він на брифінгу у п'ятницю.

Щодо нового врожаю, за словами Федорова, російські окупанти "з кимось домовляються, що забирають 50%, з кимось – що 70%, і озвучують ціну, за яку можуть закуповувати врожай, – це менше ніж 80 дол./тонна, що точно не перевищує собівартості. Водночас продати врожай можна лише спеціально уповноваженому росіянами представнику. А якщо ні, то врожай просто відберуть.

"Сьогодні врожай точно буде зібраний нашими фермерами, але надалі він, найімовірніше, буде проданий за безцінь", - додав мер Мелітополя.