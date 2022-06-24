Події

17:48 24.06.2022

Російські окупанти щодня вивозять понад тисячу тонн зерна з Мелітополя – мер

1 хв читати
Російські окупанти щодня вивозять понад тисячу тонн зерна з Мелітополя – мер

Російські окупанти щодня вивозять понад тисячу тонн зерна з Мелітополя, заявив міський голова Іван Федоров.

"Зі всіх елеваторів, які є на тимчасово окупованій території, зерно вже майже вивезене. Вивозять його щодня: конвой машин під охороною рашистів виїжджає з міста Мелітополя – від 30 до 50 машин. Тобто це понад тисячу тонн за день виїжджає", – зазначив він на брифінгу у п'ятницю.

Щодо нового врожаю, за словами Федорова, російські окупанти "з кимось домовляються, що забирають 50%, з кимось – що 70%, і озвучують ціну, за яку можуть закуповувати врожай, – це менше ніж 80 дол./тонна, що точно не перевищує собівартості. Водночас продати врожай можна лише спеціально уповноваженому росіянами представнику. А якщо ні, то врожай просто відберуть.

"Сьогодні врожай точно буде зібраний нашими фермерами, але надалі він, найімовірніше, буде проданий за безцінь", - додав мер Мелітополя.

 

Теги: #зерно #мелітополь #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:24 24.06.2022
Мер Мелітополя: У місті відновилися масові викрадення людей

Мер Мелітополя: У місті відновилися масові викрадення людей

17:15 24.06.2022
Російські окупанти змушують пенсіонерів і бізнесменів Мелітополя отримувати паспорти РФ – мер міста

Російські окупанти змушують пенсіонерів і бізнесменів Мелітополя отримувати паспорти РФ – мер міста

16:37 24.06.2022
Глави МЗС G7 закликали РФ розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства - заява

Глави МЗС G7 закликали РФ розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства - заява

15:48 24.06.2022
Україна має будувати на кордоні комплекси для навантаження зерна – міністр агрополітики

Україна має будувати на кордоні комплекси для навантаження зерна – міністр агрополітики

14:52 24.06.2022
Берлін закликає замислитися про постійні альтернативні маршрути вивезення українського зерна

Берлін закликає замислитися про постійні альтернативні маршрути вивезення українського зерна

08:26 23.06.2022
ЗЗРК зі словацьким акціонером-контролером заявив про втрату контролю над окупованим підприємством і скликає збори

ЗЗРК зі словацьким акціонером-контролером заявив про втрату контролю над окупованим підприємством і скликає збори

17:12 22.06.2022
Конкретних домовленостей щодо проведення переговорів за участю України, РФ, Туреччини та ООН стосовно вивезення зернових не досягнуто - МЗС

Конкретних домовленостей щодо проведення переговорів за участю України, РФ, Туреччини та ООН стосовно вивезення зернових не досягнуто - МЗС

15:41 22.06.2022
Переговори військових делегацій Туреччини та Росії відбулися конструктивно, результати є, заявляють в Анкарі

Переговори військових делегацій Туреччини та Росії відбулися конструктивно, результати є, заявляють в Анкарі

19:14 21.06.2022
Глава британського МЗС збирається до Туреччини на переговори щодо "зернового питання"

Глава британського МЗС збирається до Туреччини на переговори щодо "зернового питання"

11:34 20.06.2022
Боррель сподівається, що проблему вивезення зерна з України буде вирішено за допомогою ООН

Боррель сподівається, що проблему вивезення зерна з України буде вирішено за допомогою ООН

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заарештовано будівлю "Росатому" у центрі Києві - Нацполіція

Голова Луганської ОВА: Гумдопомогу до Лисичанська сьогодні не доставлять через руйнування шляхопроводу до міста авіаударом росіян

Глави МЗС G7 закликали РФ розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства - заява

РФ планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України, – українська розвідка

Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному та південно-східному напрямках від Сєвєродонецька - Міноборони

ОСТАННЄ

Уряд рекомендує розпочати навчальний рік у школах із 1 вересня, а у вишах, окрім перших курсів, із 15 серпня – Шмигаль

Заарештовано будівлю "Росатому" у центрі Києві - Нацполіція

Голова Луганської ОВА: Гумдопомогу до Лисичанська сьогодні не доставлять через руйнування шляхопроводу до міста авіаударом росіян

Затримано гендиректора комерційного підприємства, який не повернув Нацгвардії десять орендованих вертольотів

РФ планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України, – українська розвідка

Ворог продовжує застосовувати запальні боєприпаси під час обстрілів населених пунктів - Міноборони

Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному та південно-східному напрямках від Сєвєродонецька - Міноборони

Завершено розслідування у справі про захоплення держвлади Януковичем

Російські окупанти викрадають родичів українських військових, зокрема й дітей – українська розвідка

Якість води в басейнах Дніпра та Десни за час війни дещо погіршилася – керівник лабораторії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА