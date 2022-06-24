У результаті агресії РФ в Україні загинуло 338 дітей, поранено 610

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 338 дітей, понад 610 – поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 948 дітей постраждали в Україні за 4 місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 338 дітей загинуло і понад 610 поранено. Найбільше постраждали дітей у Донецькій області – 335, Харківській – 177, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 55, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

23 червня в результаті вибуху фосфорної бомби у Сумському районі Сумської області 13-річний хлопчик отримав опік ніг фосфорною речовиною.

23 червня внаслідок обстрілів військами РФ цивільної інфраструктури м. Чугуїв Харківської області та руйнування житлових будинків отримали поранення двоє дітей 9 та 6 років.

23 червня в результаті артилерійського обстрілу у м. Лисичанськ Луганської області було поранено дитину.

Стало відомо про загибель ще 5 та поранення 5 дітей через обстріл окупантами Волноваського району Донецької області.

У результаті невибіркових обстрілів з березня до травня військовослужбовцями РФ житлових будинків у м. Маріуполі Донецької області загинули 9 дітей та 8 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Через бомбардування та обстріли ЗС РФ пошкоджено 2061 навчальний заклад, 213 - зруйновано повністю.