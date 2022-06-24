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07:12 24.06.2022

МЗС докладатиме всіх зусиль для того, щоб інтереси України були максимально враховані в реформі ЄС

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МЗС докладатиме всіх зусиль для того, щоб інтереси України були максимально враховані в реформі ЄС

Міністерство закордонних справ України докладатиме всіх зусиль для того, щоб інтереси України як майбутнього члена ЄС були максимально враховані у реформі Євросоюзу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У ЄС зараз розгорнеться процес реформи ЄС. І ми, як Міністерство закордонних справ, докладатимемо всіх зусиль для того, щоб інтереси України, як майбутнього члена ЄС, були максимально враховані в тих змінах і реформах, які впроваджуватимуться всередині ЄС найближчими роками, тобто для реформування процедур, механізмів його функціонування", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в четвер.

Міністр зазначив, що головним викликом для ЄС буде перехід від ухвалення деяких рішень консенсусом до ухвалення рішень більшістю.

"Є питання функціонування самої бюрократичної машини ЄС, є багато скарг на те, що вона надто важка та не гнучка", - розповів Кулеба.

Крім того, глава МЗС звернув увагу на необхідність зміни принципу формування Єврокомісії в разі прийняття нових членів.

Теги: #україна #єс #мзс

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