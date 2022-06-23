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22:04 23.06.2022

"Це перемога!" – Зеленський в інстаграмі

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"Це перемога!" – Зеленський в інстаграмі

Президент України Володимир Зеленський назвав "перемогою" рішення Євроради надати Україні статус кандидата в ЄС.

"Щойно отримали кандидатство. Це перемога. Чекали 120 днів і 30 років. А потім переможемо ворога. І будемо відпочивати. А може, спочатку відбудуємо Україну, а потім відпочинемо. А може, навіть, переможемо, відбудуємо, вступимо до ЄС і потім будемо відпочивати. А, може, й не будемо відпочивати, хоча ні - діти образяться. Але точно переможемо! - сказав він у відео, розміщеному в четвер в інстаграмі.

 

Теги: #єс #зеленський

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