Україна та Польща підписали меморандум про співпрацю у сфері геології та мінеральних ресурсів

Державна служба геології та надр України (Держгеонадр) та Польський геологічний інститут – Національний дослідний інститут, підписали у Варшаві меморандум про взаєморозуміння у секторі геології та мінеральних ресурсів, повідомив голова Держгеонадр Роман Опімах на своїй сторінці у фейсбук.

"Пріоритет у співпраці надаватиметься диджиталізації вторинної геологічної інформації та налагодження менеджменту первинної геоінформації за стандартами ЄС, регулювання діяльності з геотермальними джерелами енергії", - написав Опімах.

У свою чергу, як повідомило посольство України в Польщі у фейсбук, меморандум сприятиме розвитку співробітництва у геологорозвідувальних роботах обох країн та прискорить залучення польських інвестицій у сферу видобутку корисних копалин на території України, що матиме важливе значення у відновленні України загалом.

Як поінформував глава Держгеонадр, формат співробітництва між сторонами передбачає проведення досліджень та робіт з геологічного вивчення надр, обмін досвідом щодо уніфікації законодавства у видобувному секторі, а також дослідження умов утилізації відходів та зберігання корисних субстанцій у геологічних структурах.

Також передбачається спільний аналіз найкращих практик зі збирання, зберігання та відкритого доступу до геологічних даних та залучення експертів для проведення економічної оцінки (feasibility study) щодо перспектив розробки українських родовищ критичної сировини у рамках підготовки до зеленого переходу.

"Документ було затверджено на п'ять років. Підписання відбулося у присутності Держсекретаря Міністерства клімату та довкілля Республіки Польща, головного геолога країни Петра Дзядзьо", - зазначив Опімах.

У рамках свого робочого візиту до Варшави глава Держгеонадр також відвідав Польський геологічний інститут – Національний дослідний інститут, де подав актуальні інвестиційні пропозиції щодо надрокористування в Україні (аукціонні пропозиції).