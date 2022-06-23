У Брюсселі розпочалося засідання Євроради, на якому, як очікується, Україна набуде статусу кандидата в ЄС

У Брюсселі розпочалося засідання Європейської ради, на якому, як очікується, Україні буде надано статус кандидата у члени Європейського Союзу.

У засіданні беруть участь глави держав та урядів країн-членів ЄС і керівництво європейських інституцій – президенти Євроради Шарль Мішель і Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейська рада розпочала роботу з годинною затримкою через те, що ранкова зустріч із лідерами країн Західних Балкан тривала на дві години довше, ніж планувалося.

Засідання розпочалося з обміну думками з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою. Напередодні цього засідання Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав лідерів ЄС негайно надати Україні та Молдові кандидатський статус.

Після цього лідери ЄС розпочнуть розгляд заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС.