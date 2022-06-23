Події

14:54 23.06.2022

Екснардепу Маркову повідомлено про підозру в колабораціонізмі

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Екснардепу Маркову повідомлено про підозру в колабораціонізмі

Правоохоронці Києва оголосили про підозру у колабораційній діяльності колишньому народному депутату України Ігорю Маркову.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури колишньому народному депутату України повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури Києва у телеграм-каналі у четвер.

За даними слідства, народний депутат України VII скликання, мешканець Одеси, у 2014 році виїхав на територію Росії, де здійснював активні дії на шкоду суверенітету та незалежності України.

"Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил Росії в Україну з 15 до 19 березня 2022 року підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Київської області спільно з військовослужбовцями Росії, публічно пропагував їхні дії та заперечував ведення збройної агресії проти України. Його висловлювання надалі були поширені, зокрема, на інтернет-сторінці російського федерального телеканалу при міністерстві оборони Росії", - наголошується в повідомленні.

Крім того, як зазначають у прокуратурі столиці, 15 травня підозрюваний публічно виступив на загальноросійському телеканалі, взявши участь у проведенні інформаційної кампанії держави-агресора. Зміст його виступу було спрямовано на підтримку тимчасової окупації частини території України РФ та створених нею псевдоорганів.

"Він публічно схвалював дії Росії та агресію щодо мешканців тимчасово окупованих територій. Надалі цей виступ розміщений на відеохостингу YouTube", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами Департаменту захисту національної державності СБУ.

У повідомленні не зазначається ім'я колишнього народного депутата, йдеться про Ігоря Маркова.

Теги: #марков #підозра #екс_депутат

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