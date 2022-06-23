Події

10:07 23.06.2022

На Сумщині машина поліції підірвалася на міні, одна людина загинула, семеро поранені – голова ОВА

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В Охтирському районі ввечері в середу, 22 червня, автомобіль поліцейських підірвався на міні, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Вчора ввечері, коли в Охтирському районі автівка поліцейських підірвалася на міні під час патрулювання території, двоє співробітників були поранені. Коли ж на місці події працювали вибухотехніки та слідчі, пролунав другий вибух. Внаслідок цього поранені ще п'ятеро", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Внаслідок вибухів одна людина загинула на місці.

 

Теги: #поліція #міна #сумська_область

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