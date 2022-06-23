Російські окупанти від початку вторгнення в Україну втратили понад 1,5 тис. танків

Російські окупанти протягом минулої доби втратили в Україні 200 військовослужбовців, а загальна кількість загарбників, які загинули від початку вторгнення в Україну, досягла 34 430 осіб, а також понад 1,5 тис. танків, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.06 орієнтовно склали особового складу - близько 34 430 (+200) осіб ліквідовано, танків - 1504 (+8) од., бойових броньованих машин – 3 632 (+18) од., артилерійських систем 756 (+4) од., РСЗВ - 240 (+1) од., засоби ППО – 99 (0) од., літаків – 216 (+0) од., вертольотів – 183 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6), крилаті ракети - 137(+0), кораблі/катери - 14 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2548 (+5) од., спеціальна техніка - 60 (0)", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що найбільші втрати протягом минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку.