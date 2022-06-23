За добу харківські рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, з-під завалів витягли тіла п’яти загиблих

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 16 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 12 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Індустріальному (3), Немишлянському (1) районах Харкова, а також Чугуївському (5), Ізюмському (2) та Богодухівському (1) районах області. Горіли приватні будинки та господарські будівлі, гаражі та автомобілі, складські приміщення та інші виробничі будівлі", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Одна з таких пожеж сталася у сільськогосподарському підприємстві у смт Печеніги. Там горіла сушильна камера та сировина на площі 400 кв. У ліквідації вогню брали участь 3 пожежно-рятувальні відділення 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла 5 людей. Дві жінки загинули у зруйнованій ворожими обстрілами котельні у Чугуєві. Ще двоє чоловіків та жінка загинули під завалами розбомбленого двоповерхового житлового будинку у смт Золочів.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 25 ворожих боєприпасів.