США переконані у прогресі досягнення рішення про можливе членство Швеції і Фінляндії в НАТО на майбутньому саміті альянсу

Влада США домагається позитивного результату щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО до найближчого саміту організації, повідомила помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід.

"Я скажу так: ми безперечно домагаємося цього", - сказала вона під час слухань у сенаті, відповідаючи на запитання про те, чи сподіваються США досягти домовленості між Туреччиною, Фінляндією та Швецією до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Мадриді.

Донфрід назвала переговори генсека НАТО Єнса Столтенберга, що відбулися в понеділок, з представниками Туреччини, Швеції та Фінляндії в штаб-квартирі альянсу конструктивними.

"Наскільки ми розуміємо, це була конструктивна зустріч. Ми переконані в тому, що буде прогрес у цьому напрямку", - зазначила американський дипломат.

У понеділок повідомлялося, що на запрошення генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі високі посадовці цієї організації зустрілися з колегами із Туреччини, Фінляндії та Швеції.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО 18 травня. Однак Туреччина зараз розгляд цих заявок блокує. Анкара має низку претензій до скандинавських країн: зокрема, вона обвинувачує їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважаються терористичними.