Події

07:40 23.06.2022

Окупанти обстріляли Криворізький район, в Апостоловому поранено дві людини, місто частково без світла та води

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Окупанти обстріляли Криворізький район, в Апостоловому поранено дві людини, місто частково без світла та води

Російські окупанти обстріляли житлові квартали Криворізького району, в Апостоловому поранені 2 особи, місто частково без світла та води, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району. Підступно влучив у житлові квартали. В Апостоловому поранено двох людей. Їх госпіталізували. Є руйнування житла. Місто частково без світла та води", - написав Резніченко в телеграм-каналі в четвер уранці.

Він наголосив, що на вулицях та подвір'ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники забрали людей у безпечні місця.

"Працюють піротехніки. Наразі вже виявлено 16 касетних елементів", – додав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #україна #наслідки #дніпропетровська_область

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