Парламент Болгарії виніс вотум недовіри уряду

Болгарські парламентарі у середу висловили недовіру уряду Кирила Петкова, інформує Болгарське національне телебачення.

За підсумками голосування, які наводить телебачення, 123 депутати висловилися "проти" нинішнього кабінету, "за" проголосували 116, тих, хто утрималися, не було.

"Для мене було честю керувати урядом. Ми обіцяємо, що продовжимо битву, щоб відвоювати нашу країну, колись у нас буде Болгарія без лаштунків і без мафії", - заявив за підсумками голосування Петков.

Він отримав посаду прем'єра за підсумками парламентських виборів у грудні 2021 року, вони пройшли втретє за рік. У результаті цих виборів більшу кількість місць у парламенті (67) отримала коаліція "Продовжуємо зміни" (ПЗ), якою керують Кирил Петков та Асен Васильєв. У коаліції з Болгарською соціалістичною партією, виборчим блоком "Демократична Болгарія" та партією "Є такий народ" (ЄТН) було сформовано уряд.

8 червня лідер ЄТН Славі Тріфонов заявив, що його партія залишає коаліцію. Причинами такого вчинку він назвав розбіжності стосовно бюджету країни та надто м'яку позицію Петкова щодо дозволу Північної Македонії розпочати переговори щодо вступу до ЄС. Таким чином, коаліція Петкова втратила більшість у Народних зборах.

З пропозицією про вотум недовіри виступила група депутатів на чолі з Десіславою Атанасовою, яка є членом правоцентристської партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ). У цій партії Петкова звинуватили в тому, що він не зміг впоратися з інфляцією, що росте, і розкритикували його фінансову політику.