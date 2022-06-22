Події

21:07 22.06.2022

Стефанчук сподівається на ухвалення парламентом Канади закону про конфіскацію російських активів

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Стефанчук сподівається на ухвалення парламентом Канади закону про конфіскацію російських активів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що парламент Канади найближчим часом ухвалить законопроєкт щодо конфіскації російських активів та можливості їх передачі Україні.

"Сподіваюся, що його буде ухвалено найближчими днями. У разі ухвалення закон фактично створить перший прецедент подібного законодавства у світі", — сказав Стефанчук під час розмови у форматі відеоконференції зі спікером палати громад Канади Ентоні Рота в середу.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, Стефанчук подякував колезі за виділення в канадському бюджеті на 2022–2023 роки 500 млн канадських доларів на військову допомогу Україні.

Він наголосив на необхідності постійного та швидкого забезпечення українських військових якісно новим озброєнням та запровадження Канадою жорстких санкцій проти Росії.

Глава українського парламенту також закликав парламент Канади визнати Росію країною-спонсором тероризму, а російські збройні сили – терористичною організацією. Він додав, що від канадської сторони очікує і надання тимчасових приміщень для зберігання нового врожаю.

Зі свого боку, Рота наголосив, що Україна перебуває на передовій боротьбі за демократичні цінності.

"Розуміємо, що Україна демонструє велику відвагу, і ми намагаємось надавати допомогу вчасно", - сказав Рота.

З його слів, злочини РФ проти України є злочинами проти всього світу. Рота розраховує, що весь світ підтримуватиме відновлення України після війни.

Він наголосив, що Канада, незважаючи на те, що не є членом Європейського Союзу, підтримує євроінтеграційне майбутнє України і побажав якнайшвидше просуватися цим шляхом. За його словами, "це буде актом приєднання як до Європи, так і до світової спільноти".

 

 

Теги: #канада #україна #спікер

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