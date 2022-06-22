Операція українських військ триватиме до відновлення кордонів 1991 року – Буданов

Операція української армії зі звільнення окупованих територій, розпочата на півдні країни, продовжуватиметься до повного відновлення територіальної цілісності України, заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Усе, що я можу сказати – ви це бачите: рухи вперед відбуваються, ми крок за кроком звільняємо нашу територію. І не зупинимося, доки не звільнимо всю нашу територію України. Я ще раз наголошую: до кордонів на 1991 рік. Операція триватиме і всі наші території буде звільнено", – сказав Буданов в ефірі телемарафону, коментуючи просування українських військ на Херсонському напрямку.

При цьому він зазначив, що не може надати жодної детальної інформації щодо перебігу операції.

"Триває операція. Якщо я наразі коментуватиму перебіг операції, на 99,9% вона не буде вдалою", – наголосив Буданов.