Події

17:32 22.06.2022

Інформація про загиблого внаслідок ракетних ударів по Миколаєву не підтвердилася

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Інформація про загиблого внаслідок ракетних ударів по Миколаєву не підтвердилася

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дані про загиблого внаслідок ракетних ударів по місту в середу не підтвердилися.

"На щастя, інформація про загиблого під час сьогоднішніх ракетних ударів не підтвердилася", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у середу, 22 червня, російські війська випустили сім ракет по Миколаєву. У результаті було пошкоджено п’ять багатоповерхових будинків та вісім приватних, а також два підприємства. Також повідомлялося, що внаслідок ракетних ударів одна людина загинула і троє поранені.

Теги: #миколаїв #удари

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