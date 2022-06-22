В українських школах з'явиться охорона і проводитимуться тренування учнів з евакуації

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що у школах з'явиться охорона, спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги та проводитимуться тренування дітей з евакуації.

"Учора відбулася нарада під головуванням президента України. Разом із колегами з МВС, Мінрегіону та інших установ обговорили підготовку до нового навчального року. Для учасників освітнього процесу буде створено паспорт безпеки, у закладах обов'язково буде охорона, спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги, а для дітей проводитимуться виховні і тренувальні години", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

Також в ефірі національного телемарафону у середу вдень він зазначив, що Міносвіти спільно з департаментами освіти на місцях, Міністерством розвитку громад і територій, Міністерством внутрішніх справ, Державною службою з надзвичайних ситуацій комплексно формуватимуть систему безпеки початку освітнього процесу.

"На сьогодні ухвалено рішення щодо формування спеціальних комісій у військових адміністраціях… Ми формуватимемо "карту безпеки". І основний слоган, який має бути на сьогодні, - "Школа - територія безпеки", - заявив міністр.

За його словами, формуватиметься система безпеки у школах: буде визначено найпростіші шляхи до укриттів, протоколи безпеки, які будуть доведені батькам, тренування дітей із евакуації.