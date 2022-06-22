Події

16:55 22.06.2022

В українських школах з'явиться охорона і проводитимуться тренування учнів з евакуації

1 хв читати
В українських школах з'явиться охорона і проводитимуться тренування учнів з евакуації

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що у школах з'явиться охорона, спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги та проводитимуться тренування дітей з евакуації.

"Учора відбулася нарада під головуванням президента України. Разом із колегами з МВС, Мінрегіону та інших установ обговорили підготовку до нового навчального року. Для учасників освітнього процесу буде створено паспорт безпеки, у закладах обов'язково буде охорона, спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги, а для дітей проводитимуться виховні і тренувальні години", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

Також в ефірі національного телемарафону у середу вдень він зазначив, що Міносвіти спільно з департаментами освіти на місцях, Міністерством розвитку громад і територій, Міністерством внутрішніх справ, Державною службою з надзвичайних ситуацій комплексно формуватимуть систему безпеки початку освітнього процесу.

"На сьогодні ухвалено рішення щодо формування спеціальних комісій у військових адміністраціях… Ми формуватимемо "карту безпеки". І основний слоган, який має бути на сьогодні, - "Школа - територія безпеки", - заявив міністр.

За його словами, формуватиметься система безпеки у школах: буде визначено найпростіші шляхи до укриттів, протоколи безпеки, які будуть доведені батькам, тренування дітей із евакуації.

Теги: #евакуація #школи #тренування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 21.06.2022
З тимчасово окупованих територій Харківщини евакуйовано майже тисячу людей, чверть з яких діти - Синєгубов

З тимчасово окупованих територій Харківщини евакуйовано майже тисячу людей, чверть з яких діти - Синєгубов

16:01 20.06.2022
У 25% шкіл підтверджено наявність укриттів - Шкарлет

У 25% шкіл підтверджено наявність укриттів - Шкарлет

15:24 19.06.2022
Рада звернулася в ООН про неприпустимість передачі російським сім'ям українських дітей викрадених і вивезених РФ з тимчасово окупованих територій

Рада звернулася в ООН про неприпустимість передачі російським сім'ям українських дітей викрадених і вивезених РФ з тимчасово окупованих територій

11:29 19.06.2022
Із Лисичанська вдалося евакуювати ще 32 людини

Із Лисичанська вдалося евакуювати ще 32 людини

11:11 17.06.2022
Евакуація з заводу "Азот" неможлива через постійні обстріли, там в укритті перебувають 568 людей, зокрема 38 дітей - Луганська ОВА

Евакуація з заводу "Азот" неможлива через постійні обстріли, там в укритті перебувають 568 людей, зокрема 38 дітей - Луганська ОВА

10:37 15.06.2022
Медпотяги "Укрзалізниці" та "Лікарів без кордонів" за 2 міс. евакуювали понад 1 000 людей

Медпотяги "Укрзалізниці" та "Лікарів без кордонів" за 2 міс. евакуювали понад 1 000 людей

07:43 15.06.2022
Із Луганської області було евакуйовано 52 людини

Із Луганської області було евакуйовано 52 людини

13:48 14.06.2022
Понад 1700 осіб, зокрема 700 дітей, вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій Харківщини та Луганщини - Синєгубов

Понад 1700 осіб, зокрема 700 дітей, вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій Харківщини та Луганщини - Синєгубов

07:32 14.06.2022
Понад 1700 мешканців із тимчасово окупованих територій на Харківщині змогли евакуювати в понеділок

Понад 1700 мешканців із тимчасово окупованих територій на Харківщині змогли евакуювати в понеділок

19:45 12.06.2022
Із Лисичанська евакуювали ще 22 мешканців, серед яких троє дітей

Із Лисичанська евакуювали ще 22 мешканців, серед яких троє дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Основну частину українських військовополонених утримують у таборі в Оленівці, поетапно всі вони будуть звільнені

Операція українських військ триватиме до відновлення кордонів 1991 року – Буданов

Володимир Кличко звернувся до лідерів країн ЄС: Доведіть готовність відстоювати цінності, які Україна вже відстоює

Загрози для України з боку Білорусі немає – Буданов

Окупанти намагаються просунутися в бік Бахмута та безуспішно штурмували Новобахмутівку, бої за Сєвєродонецьк тривають – Генштаб

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із австрійським канцлером майбутній саміт Європейської ради та повоєнне відновлення України

У результаті ворожого обстрілу житлових будинків у Золочеві на Харківщині загинули троє мирних жителів - прокуратура

ППО збила над Одеською областю російську ракету

Основну частину українських військовополонених утримують у таборі в Оленівці, поетапно всі вони будуть звільнені

Операція українських військ триватиме до відновлення кордонів 1991 року – Буданов

Володимир Кличко звернувся до лідерів країн ЄС: Доведіть готовність відстоювати цінності, які Україна вже відстоює

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4634 цивільних, 5769 поранено

Загрози для України з боку Білорусі немає – Буданов

Зеленський подякував прем'єр-міністру Бельгії за підтримку в євроінтеграції та запросив його відвідати Україну

Більшість окупантів виїжджає з Маріуполя у бік Бердянська та Пологів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА