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15:53 22.06.2022

Зеленський поговорив із прем'єр-міністром Швеції, отримав підтвердження підтримки України на майбутньому саміті ЄС

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Зеленський поговорив із прем'єр-міністром Швеції, отримав підтвердження підтримки України на майбутньому саміті ЄС

Президент України Володимир Зеленський отримав від прем'єр-міністра Швеції Магдалени Андерссон підтвердження підтримки на майбутньому саміті ЄС, запросив голову шведського уряду відвідати Україну.

"Обговорив європейські перспективи України з прем'єром Швеції Магдаленою Андерссон. Отримав підтвердження підтримки Швецією нашої держави на саміті EUCO. Вдячний Швеції за намір долучитися до відбудови України. Запросив пані прем'єр-міністра відвідати Україну", - написав Зеленський у твіттері.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель запросив глав держав та урядів країн-членів Європейського Союзу на саміті, який відбудеться 23-24 червня в Брюсселі, надати статус кандидатів у члени ЄС Україні та Молдові.

Теги: #єс #самміт #швеція

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