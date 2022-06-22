Події

14:47 22.06.2022

К.Тимошенко: Австрійське місто Фезендорф заявляє про готовність допомогти Україні у відновленні Бучі, місто Вінер-Нойштадт - у відновленні Бородянки

1 хв читати
К.Тимошенко: Австрійське місто Фезендорф заявляє про готовність допомогти Україні у відновленні Бучі, місто Вінер-Нойштадт - у відновленні Бородянки

Міста австрійської землі Нижня Австрія планують приєднатися до післявоєнного відновлення Київської області, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

"За дорученням голови ОП Андрія Єрмака днями відбулася зустріч із президентом Федерального союзу міст і громад Австрії Альфредом Рідлем. Союз включає 2083 територіальних об'єднання Австрії і представляє інтереси близько 70% населення країни. Наша спільна ціль - створити якнайширшу взаємодію між Україною та Австрією на рівні регіонів та громад", - сказав Тимошенко у відеозверненні у середу.

За його словами, між федеральною землею Нижня Австрія та Київською областю вже є низка домовленостей щодо післявоєнного відновлення останньої.

"Місто Фезендорф готове допомогти у відновленні Бучі, а мер міста Вінер-Нойштадт, яке розміщене неподалік Відня, висловив готовність допомагати у відновленні Бородянки", - наголосив Тимошенко.

Він додав, що австрійська земля Бургенланд має намір підтримати капітальне будівництво у Закарпатській області.

"Австрійський союз міст і громад уже підготував низку транспортних засобів, зокрема пожежних автомобілів, для передачі Україні", - уточнив заступник голови ОП.

Тимошенко також розповів, що в Україні продовжується робота над створенням так званого fast recovery plan - плану з оперативного відновлення житла, шкіл, садків, медзакладів, які були зруйновані внаслідок російського вторгнення.

 

Теги: #україна #австрія #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:35 22.06.2022
Мін'юст США надасть Україні прокурора для консультування з питань боротьби з корупцією

Мін'юст США надасть Україні прокурора для консультування з питань боротьби з корупцією

07:08 22.06.2022
Ворог атакував Сумщину дронами-камікадзе, четверо людей постраждали

Ворог атакував Сумщину дронами-камікадзе, четверо людей постраждали

06:36 22.06.2022
Україні на відновлення може знадобитися до EUR1 трлн – голова ЄІБ

Україні на відновлення може знадобитися до EUR1 трлн – голова ЄІБ

06:27 22.06.2022
Україна потребує підтримки США для розслідування воєнних злочинів РФ – Венедіктова

Україна потребує підтримки США для розслідування воєнних злочинів РФ – Венедіктова

22:02 21.06.2022
Кулеба запросив Словенію приєднатися до відновлення одного зі зруйнованих війною регіонів України

Кулеба запросив Словенію приєднатися до відновлення одного зі зруйнованих війною регіонів України

19:54 21.06.2022
Рятувальники ліквідували велику пожежу на складі в Харкові, що виникла через ворожі обстріли

Рятувальники ліквідували велику пожежу на складі в Харкові, що виникла через ворожі обстріли

19:14 21.06.2022
Глава британського МЗС збирається до Туреччини на переговори щодо "зернового питання"

Глава британського МЗС збирається до Туреччини на переговори щодо "зернового питання"

19:03 21.06.2022
Загальний обсяг заявленої та наданої фінансової допомоги Україні з початку війни становить $30 млрд

Загальний обсяг заявленої та наданої фінансової допомоги Україні з початку війни становить $30 млрд

13:37 21.06.2022
Ухвалення Радою законопроекту №7451 є першим кроком до перезапуску приватизації на якісно новому рівні – в.о. глави ФДМ

Ухвалення Радою законопроекту №7451 є першим кроком до перезапуску приватизації на якісно новому рівні – в.о. глави ФДМ

08:30 21.06.2022
На Харківщині рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві в результаті ворожого обстрілу

На Харківщині рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві в результаті ворожого обстрілу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Переговори військових делегацій Туреччини та Росії відбулися конструктивно, результати є, заявляють в Анкарі

Заарештовано майно Медведчука, знайдене під час обшуку

Росія у Чорному морі спрямувала у бік України 44 крилаті ракети типу "Калібр" - ОК "Південь"

По Миколаєву вдарили сім російських ракет

Шестеро дітей поранені внаслідок російського удару по пляжу в Часовому Ярі – Донецька ОВА

ОСТАННЄ

Переговори військових делегацій Туреччини та Росії відбулися конструктивно, результати є, заявляють в Анкарі

Білоруські військові розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків - Міноборони

Унаслідок ракетного обстрілу Миколаєва в середу загинула одна особа, дві поранені, пошкоджено п'ять багатоповерхівок і два підприємства

Заарештовано майно Медведчука, знайдене під час обшуку

СБУ запобігла розкраданню комплектувальних до літаків ЗСУ

Російського гумориста Галкіна виключено з переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України

У Чугуєві рятувальники витягли тіла двох жінок з-під завалів котельні, зруйнованої ворожими обстрілами

Росія у Чорному морі спрямувала у бік України 44 крилаті ракети типу "Калібр" - ОК "Південь"

Міносвіти, Мінсоцполітики та МОЗ спільно з ЮНІСЕФ запустили проєкт кризової допомоги для дітей з інвалідністю та їхніх сімей

Нардепи пропонують не мобілізувати військовозобов'язаних, близькі родичі яких загинули

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА