К.Тимошенко: Австрійське місто Фезендорф заявляє про готовність допомогти Україні у відновленні Бучі, місто Вінер-Нойштадт - у відновленні Бородянки

Міста австрійської землі Нижня Австрія планують приєднатися до післявоєнного відновлення Київської області, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

"За дорученням голови ОП Андрія Єрмака днями відбулася зустріч із президентом Федерального союзу міст і громад Австрії Альфредом Рідлем. Союз включає 2083 територіальних об'єднання Австрії і представляє інтереси близько 70% населення країни. Наша спільна ціль - створити якнайширшу взаємодію між Україною та Австрією на рівні регіонів та громад", - сказав Тимошенко у відеозверненні у середу.

За його словами, між федеральною землею Нижня Австрія та Київською областю вже є низка домовленостей щодо післявоєнного відновлення останньої.

"Місто Фезендорф готове допомогти у відновленні Бучі, а мер міста Вінер-Нойштадт, яке розміщене неподалік Відня, висловив готовність допомагати у відновленні Бородянки", - наголосив Тимошенко.

Він додав, що австрійська земля Бургенланд має намір підтримати капітальне будівництво у Закарпатській області.

"Австрійський союз міст і громад уже підготував низку транспортних засобів, зокрема пожежних автомобілів, для передачі Україні", - уточнив заступник голови ОП.

Тимошенко також розповів, що в Україні продовжується робота над створенням так званого fast recovery plan - плану з оперативного відновлення житла, шкіл, садків, медзакладів, які були зруйновані внаслідок російського вторгнення.