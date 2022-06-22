Події

14:15 22.06.2022

У Чугуєві рятувальники витягли тіла двох жінок з-під завалів котельні, зруйнованої ворожими обстрілами

1 хв читати
У Чугуєві рятувальники витягли тіла двох жінок з-під завалів котельні, зруйнованої ворожими обстрілами

Рятувальники в Чугуєві Харківської області розбирали завали міської котельні, зруйнованої внаслідок обстрілів, і витягли з-під завалів тіла двох загиблих жінок.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, в середу вранці в Чугуєві внаслідок ворожих обстрілів сталося три пожежі.

Майже одночасно горіли два приватні гаражі, господарська споруда та магазин.

"До ліквідації цих пожеж було залучено рятувальників Харківського й Луганського гарнізонів ДСНС. Останній осередок пожежі ліквідовано об 11:07. Загальна площа, вражена вогнем, становила близько 170 кв.м", - ідеться в повідомленні.

Крім того, в середу вранці в Харкові виникла пожежа у виробничій будівлі промислового підприємства у Немишлянському районі, в яку влучив ворожий боєприпас. Повідомлення про пожежу надійшло о 10:23. На місце події було відправлено шість відділень Служби порятунку на автоцистернах. На момент їх прибуття полум'я охопило площу близько 50 кв.м. Горіло перекриття в будівлі й автомобіль, що стояв поруч. Вогонь вдалося локалізувати о 10.47 та ліквідувати об 11.24. За попередніми даними, від уламків боєприпасу дістали поранень три людини (двоє чоловіків і жінка).

Теги: #пожежа #обстріли #чугуїв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 22.06.2022
По Миколаєву вдарили сім російських ракет

По Миколаєву вдарили сім російських ракет

08:09 22.06.2022
У результаті ворожого нічного обстрілу Дніпропетровщини немає електроенергії та газу у Великій Костромці

У результаті ворожого нічного обстрілу Дніпропетровщини немає електроенергії та газу у Великій Костромці

06:27 22.06.2022
За уточненими даними, внаслідок артобстрілу Чугуєва 6 людей загинули, ще 6 поранені

За уточненими даними, внаслідок артобстрілу Чугуєва 6 людей загинули, ще 6 поранені

20:39 21.06.2022
У вівторок на Харківщині 15 людей загинули, 16 поранені в результаті ворожого обстрілу

У вівторок на Харківщині 15 людей загинули, 16 поранені в результаті ворожого обстрілу

19:54 21.06.2022
Рятувальники ліквідували велику пожежу на складі в Харкові, що виникла через ворожі обстріли

Рятувальники ліквідували велику пожежу на складі в Харкові, що виникла через ворожі обстріли

18:30 21.06.2022
Унаслідок ворожих обстрілів у вівторок у Харкові 5 людей убито, 11 поранено - поліція

Унаслідок ворожих обстрілів у вівторок у Харкові 5 людей убито, 11 поранено - поліція

14:49 21.06.2022
Унаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено депо Харківського метро, поранено співробітника підприємства - Терехов

Унаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено депо Харківського метро, поранено співробітника підприємства - Терехов

08:30 21.06.2022
На Харківщині рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві в результаті ворожого обстрілу

На Харківщині рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві в результаті ворожого обстрілу

21:43 20.06.2022
Окупанти посилили обстріл Харкова та області, за день у регіоні троє загиблих і двоє поранених

Окупанти посилили обстріл Харкова та області, за день у регіоні троє загиблих і двоє поранених

21:34 20.06.2022
Ворог обстріляв Сумську область, одна людина загинула, одну – поранено

Ворог обстріляв Сумську область, одна людина загинула, одну – поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У проєкті висновків саміту ЄС прописано рішення надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Конкретних домовленостей щодо проведення переговорів за участю України, РФ, Туреччини та ООН стосовно вивезення зернових не досягнуто - МЗС

Рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС може бути ухвалено ввечері 23 червня - Стефанішина

Переговори військових делегацій Туреччини та Росії відбулися конструктивно, результати є, заявляють в Анкарі

Заарештовано майно Медведчука, знайдене під час обшуку

ОСТАННЄ

Інформація про загиблого внаслідок ракетних ударів по Миколаєву не підтвердилася

"Укравтодор" впроваджує функцію комплаєнсу в рамках протидії корупції

У проєкті висновків саміту ЄС прописано рішення надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Конкретних домовленостей щодо проведення переговорів за участю України, РФ, Туреччини та ООН стосовно вивезення зернових не досягнуто - МЗС

Грузія підтвердила готовність створити умови для проведення НМТ для українських випускників

В українських школах з'явиться охорона і проводитимуться тренування учнів з евакуації

Україна має намір виконати рекомендації Єврокомісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця 2022 року - Стефанішина

Рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС може бути ухвалено ввечері 23 червня - Стефанішина

Зеленський поговорив із прем'єр-міністром Швеції, отримав підтвердження підтримки України на майбутньому саміті ЄС

Надання статусу кандидата у члени ЄС Україні - перше питання саміту ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА