У Чугуєві рятувальники витягли тіла двох жінок з-під завалів котельні, зруйнованої ворожими обстрілами

Рятувальники в Чугуєві Харківської області розбирали завали міської котельні, зруйнованої внаслідок обстрілів, і витягли з-під завалів тіла двох загиблих жінок.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, в середу вранці в Чугуєві внаслідок ворожих обстрілів сталося три пожежі.

Майже одночасно горіли два приватні гаражі, господарська споруда та магазин.

"До ліквідації цих пожеж було залучено рятувальників Харківського й Луганського гарнізонів ДСНС. Останній осередок пожежі ліквідовано об 11:07. Загальна площа, вражена вогнем, становила близько 170 кв.м", - ідеться в повідомленні.

Крім того, в середу вранці в Харкові виникла пожежа у виробничій будівлі промислового підприємства у Немишлянському районі, в яку влучив ворожий боєприпас. Повідомлення про пожежу надійшло о 10:23. На місце події було відправлено шість відділень Служби порятунку на автоцистернах. На момент їх прибуття полум'я охопило площу близько 50 кв.м. Горіло перекриття в будівлі й автомобіль, що стояв поруч. Вогонь вдалося локалізувати о 10.47 та ліквідувати об 11.24. За попередніми даними, від уламків боєприпасу дістали поранень три людини (двоє чоловіків і жінка).