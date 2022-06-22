Міносвіти, Мінсоцполітики та МОЗ спільно з ЮНІСЕФ запустили проєкт кризової допомоги для дітей з інвалідністю та їхніх сімей

Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Львівський центр реабілітації "Джерело" розпочали проєкт екстреного реагування на потреби дітей із труднощами розвитку або з інвалідністю.

"Зокрема, йдеться про внутрішньо переміщених дітей та дітей, стан яких погіршився внаслідок воєнних дій на території України. У межах проєкту сім’ї зможуть отримати фаховий супровід дитини чи необхідну консультацію, інформацію про доступні у громаді послуги та ресурси, консультації профільних спеціалістів, допомогу з обладнанням згідно з потребами дитини, які визначать фахівці. За необхідності мобільні команди спеціалістів виїжджатимуть у віддалені райони", - йдеться у повідомленні пресслужби Міносвіти.

Наголошується, що проєкт реалізовується у семи областях України, де можна надавати послуги та де зосереджено велику кількість переміщених сімей, а саме: у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях.

Крім того, згідно з повідомленням, проєкт об'єднує зусилля різних фахівців, щоб дитина отримала необхідну саме їй комплексну допомогу.

Зокрема, фахівці проєкту розроблятимуть та розповсюджуватимуть важливі матеріали про розвиток безбар'єрності та підтримки дітей з інвалідністю у громадах, які їх прийматимуть, навчатимуть соціальних працівників та інших професіоналів громад практичних аспектів допомоги дітям із порушеннями розвитку.

"Батьки та піклувальники отримають необхідні консультації фахівців і психологічну підтримку в непростий час", - ідеться у повідомленні.